La Fiorentina inizierà oggi, alle 17:00, il suo cammino nella Coppa Italia 2020/2021. L’avversario di turno sarà il Padova, formazione che milita in Serie C. L’ultima edizione della coppa nazionale è stata vinta dal Napoli (6° trofeo, 4-2 ai rigori contro la Juve), ma il primato di trionfi appartiene alla Juventus: 13. CLICCA QUI PER L’ALBO D’ORO COMPLETO DELLA COPPA ITALIA