Zazzera è carica: “Mix di emozioni, ma tanta voglia di rimettersi in gioco”

L'attaccante è pronta a ripartire dopo il lungo stop dovuto all'operazione al cuore. Zazzera era rientrata al termine della scorsa stagione

Dopo l'operazione al cuore e il conseguente lungo stop, Danila Zazzera è tornata in campo nel finire della scorsa stagione. Adesso che il peggio è alle spalle, l'attaccante della Fiorentina Femminile è pronta per ripartire e lo racconta ai microfoni ufficiali del club:

"Essendo la mia prima stagione dopo l’operazione al cuore, era tutto un mix di emozioni. Tra un po’ l’ansia e la paura, e allo stesso la voglia di rimettersi in gioco e ripartire da zero. La coach chiede un calcio aggressivo e pressante con la voglia di avere possesso palla. Essendo stata un ex centravanti, ci chiede quello che ha potuto fare nell’arco della sua carriera. Stamattina abbiamo fatto il primo allenamento, le sensazioni sono buone. Il mio primo obiettivo è quello di trovare la mia miglior forma e poi una volta raggiunta ne fisserò dei nuovi"