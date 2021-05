Zazzera dopo il ritorno in campo: “Un’emozione indescrivibile”

Oggi il ritorno in campo di Danila Zazzera: dopo mesi difficili la calciatrice viola di nuovo in campo

Dopo l'operazione al cuore e il conseguente lungo stop, Danila Zazzera è tornata in campo oggi nell'ultima giornata del campionato di Serie A Femminile contro San Marino. La Fiorentina ha vinto 2-1 e si è piazzata al quarto posto in campionato, ma la gioia più bella è stato il ritorno della classe '98 in campo, che al termine della sfida ha parlato al sito ufficiale viola: "A parole è difficile spiegare l'emozione che ho provato oggi, perché erano tantissimi mesi che non toccavo il campo. Sono felice per la squadra, per la rimonta e per il quarto posto raggiunto, nonostante tutte le problematiche che abbiamo affrontato quest'anno. Ritrovare le geometrie del campo è stato difficile, io ho cercato comunque di dare il mio contributo divertendomi".