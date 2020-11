Women’s Champions League, domani il sorteggio: le possibili avversarie delle viola

E’ in programma per domani alle 12:00 il sorteggio dei sedicesimi della Women’s Champions League. La Fiorentina Femminile, che non figura tra le teste di serie, è stata inserita nel lotto di squadre denominato “gruppo 3” e se la vedrà con una tra Brøndby (DEN), Slavia Praha (CZE), Paris Saint-Germain (FRA) e Manchester City (ENG). Possibili sfide sulla carta proibitive anche per la Juventus, nel gruppo 1. Questo il tabellone completo:

GRUPPO 1

Teste di serie

1 Fortuna Hjørring (DEN)

2 Lione (FRA, detentrice)

3 Barcellona (ESP)

4 Zurigo (SUI)

Non teste di serie

5 St.Pölten (AUT)

6 Pomurje (SVN)

7 Juventus (ITA)

8 PSV Eindhoven (NED)

GRUPPO 2

Teste di Serie

1 BIIK-Kazygurt (KAZ)

2 Wolfsburg (GER)

3 LSK Kvinner (NOR)

4 Rosengård (SWE)

Non teste di serie

5 Lanchkhuti (GEO)

6 WFC-2 Kharkiv (UKR)

7 ŽFK Spartak (SRB)

8 FC Minsk (BLR)

GRUPPO 3

Teste di serie

1 Brøndby (DEN)

2 Slavia Praha (CZE)

3 Paris Saint-Germain (FRA)

4 Manchester City (ENG)

Non teste di serie

5 Göteborg (SWE)

6 Vålerenga (NOR)

7 Fiorentina (ITA)

8 Górnik Łęczna (POL)

GRUPPO 4

Teste di serie

1 Bayern München (GER)

2 Chelsea (ENG)

3 Atlético Madrid (ESP)

4 Glasgow City (SCO)

Non teste di serie

5 Sparta Praha (CZE)

6 Ajax (NED)

7 Benfica (POR)

8 Servette (SUI)