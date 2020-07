UFFICIALE – Fiorentina Femminile, ceduta una giovane al San Marino Academy

Il comunicato della società sammarinese: “Giunge dalla Fiorentina (con la formula del prestito) l’ultimo colpo di mercato della San Marino Academy. Azzurra Corazzi era salita sul Titano anche lo scorso gennaio, ma in quel caso per affrontare le ragazze della formazione Primavera. “Essere qui, per me, è una forte emozione. Intanto perché sarà la mia prima esperienza fuori casa, e poi perché il percorso che ha fatto questa squadra è molto importante; in soli due anni è salita dalla Serie C alla Serie A e non è una cosa da tutti. Spero di poter contribuire al meglio in questo cammino.”