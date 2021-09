Synlab sarà back-shirt sponsor di ACF Femminile e Settore Giovanile

Sarà dunque il leader Europeo della diagnostica medica SYNLAB il back-shirt sponsor di ACF Femminile e del Settore Giovanile viola

Sarà dunque SYNLAB il back-shirt sponsor della Fiorentina Femminile e del Settore Giovanile viola. L'accordo con il leader Europeo nella diagnostica medica, prevede l'attivazione di speciali promozioni dedicate ai tifosi. Quest'ultimi potranno usufruire dei centri SYNLAB in Toscana per svolgere tamponi molecolari per entrare allo stadio.