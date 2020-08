Schroffenegger: “Tante ragazze nuove ma c’è feeling. Vorrei vincere lo scudetto”

La neo viola Katja Schroffenegger ha parlato ai microfoni di Violachannel sulla stagione che sta per prendere il via per le ragazze di Cincotta: “E’ da un anno che sono a Firenze, l’anno scorso giocavo nella Florentia San Gimignano e il mio desiderio era fare il prossimo passo e vestire la maglia della Fiorentina: non ho avuto dubbi quando mi hanno chiamato. Sono felice, in una grande società con la giusta esperienza, sono pronta e abbiamo un bel gruppo di portieri e faremo un bell’anno insieme. Qua si sente un po’ più di pressione perché c’è dietro una città intera e un club storico come la Fiorentina. Siamo un gruppo nuovo, con tante ragazze che vengono dall’estero ma il feeling è buono e ci aiutiamo nonostante si parlino tante lingue. Le mie aspettative sono di crescere, di rifare un buon campionato e di voler arrivare in maglia azzurra. L’anno scorso la Fiorentina è arrivata seconda, quest’anno l’obiettivo è di arrivare più in su… anche se il livello si è alzato e nessuno dorme. Vogliamo dire la nostra, e vorrei finalmente vincere uno scudetto”.

