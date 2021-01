Schroffenegger: “Pronta a dare tutto per questa maglia, prossime gare fondamentali”

Sul canale Twitter della Fiorentina Femminile è stata condivisa nella giornata di oggi un’interessante intervista a Katja Schroffenegger, numero uno della formazione gigliata. Ecco le sue parole:

Sono arrivata con grande ambizione, ora bisogna scalare la classifica per tornare dove meritiamo. In Supercoppa si sono viste molte cose positive, soprattutto nella partita col Milan, contro cui siamo riuscite a vincere nonostante le assenze. Con la Juve purtroppo c’è mancato qualcosa in attacco e loro hanno meritato la vittoria. Adesso ci aspettano partite difficili, come quella con l’Inter in Coppa Italia. L’Inter è una grande squadra, ci ho giocato e dovremo stare attenti. Dopo questa sfida e quella col San Marino sapremo chi siamo. Dobbiamo lavorare e recuperare, da qui a giugno daremo tutto e speriamo di avere presto di nuovo il Bozzi pieno”.