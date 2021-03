Sabatino: “Presto la svolta, Firenze porta bene. Futuro? Ne parleremo”

Questa mattina sulle colonne di Tuttosport troviamo una lunga intervista all’attaccante della Fiorentina Femminile Daniela Sabatino. Alla vigilia della partita di ritorno contro il Manchester City è la Champions a tenere banco nei pensieri delle ragazze: c’è un 3-0 da ribaltare, la consapevolezza che sarà durissima ma anche la voglia di provarci onorando la maglia. Una stagione che ha già però espresso verdetti non proprio buoni: ritardo in campionato, fuori dalla Coppa Italia e Supercoppa persa. “Mi aspettavo di vincere qualcosa al mio primo anno a Firenze, purtroppo non è stato così, ma non è stato un anno fortunato per tanti motivi. Speriamo arrivi presto la svolta” dice.

Per Sabatino, almeno, il vizio del gol non è sopito: 11 centri, sul podio delle migliori in A. “Avrei voluto farne di meno e vincere di più, ma ora cercherò di aiutare la mia squadra a concludere la stagione nel miglior modo possibile“. Davanti a tutti Girelli, una fra gli elementi trascinanti di quella Juve che a breve potrebbe mettere le mani anche su questo scudetto e che dopo il City sarà avversaria proprio della Fiorentina. Non può mancare poi il tema Nazionale, con la qualificazione agli Europei arrivata grazie al successo contro Israele al Franchi: “Emozione indescrivibile, giocare a Firenze ci porta bene! A 35 anni farò di tutto per farmi trovare pronta per esserci“. Il futuro? Sabatino ha le idee chiare: “Voglio restare ancora a lungo in campo e fare gol. A breve mi incontrerò con la Fiorentina per capire gli obiettivi loro e miei“.