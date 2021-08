Piemonte: “Sono pronta a rimettermi in gioco. Con Panico c’è solo da imparare”

Martina Piemonte ha parlato del suo ritorno in campo, avendo riacquistato la giusta forma fisica e della nuova allenatrice Patrizia Panico.

L'attaccante della Fiorentina Femminile, Martina Piemonte è stata intervistata dal canale social viola. Ecco le sue dichiarazioni: “Dopo la mia annata abbastanza spietata tra trauma cranico e covid, sono pronta per rimettermi a disposizione della squadra e giocare finalmente. La mia mentalità dall’esperienza in Spagna è cambiata tanto. Tutti noi daremo il massimo, dallo staff alle giocatrici che scenderanno in campo”.