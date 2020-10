Piemonte: “I due ko di fila difficili da digerire, ma dateci tempo: i risultati arriveranno”

Protagonista del Team Talk odierno sui social della Fiorentina Femminile è l’attaccante Martina Piemonte, che racconta:

Contro il Sassuolo sono stata sfortunata a colpire il palo con la testa, ho cercato di prendere il pallone in tuffo e invece mi sono guadagnata il secondo trauma cranico della carriera… Vivere da fuori la gara con la Juve è stata durissima, avrei voluto dare il mio contributo e invece ho sofferto a guardare la partita. Questi due ko sono difficili da digerire, è vero anche che siamo una squadra nuova e che quindi ci vuole tempo, pian piano troveremo la nostra strada. Il prossimo avversario? Anche la formazione veronese, come noi, è composta da tante facce nuove e anche loro hanno bisogno di tempo, il nostro obiettivo ovviamente sarà tornare alla vittoria. Il campionato è appena iniziato, è ancora lunga e c’è molto tempo: il meglio deve ancora venire. Sono molto felice del mio ritorno in Italia, è tutto molto bello.