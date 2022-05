Panico: “Pomigliano campo difficile, ma abbiamo le nostri armi”

Le parole del coach della Fiorentina Femminile, così Panico alla vigilia dell'insidiosa trasferta contro il Pomigliano, penultima di Serie A

La coach Patrizia Panico presenta così l'insidiosa trasferta sul campo del Pomigliano. La sfida, valevole per la 21° giornata di Serie A femminile, è in programma domani alle 14:30. La Fiorentina è in cerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione (CLASSIFICA), quando mancano due sole giornate al termine del campionato. Così la coach Panico, ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina: