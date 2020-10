Padovan sulla viola femminile: “Pensavo fosse l’anti-Juve, invece…”

Giancarlo Padovan, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del campionato femminile, sottolineando le aspettative in essere per la massima serie in rosa:

La Fiorentina è stata la prima a migliorare il movimento, ha fatto partire la nuova era con il primo scudetto. Poi sono arrivate Juve, Milan e le altre. Quest’anno ci sono molte squadre di livello in Serie A: ero convinto che l’anti-Juve potesse essere la Fiorentina, viste le giocatrici e il tecnico. Il caso Bonetti ha però creato uno sconquasso tale per cui le viola hanno perso tre partite di fila, evento mai successo prima.