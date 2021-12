Ora è ufficiale, Piemonte e la Fiorentina si separano. La nota del club

L'attaccante lascia la squadra Viola

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi , l'avventura di Martina Piemonte a Firenze è terminata. A renderlo noto è il club stesso attraverso un comunicato ufficiale. L'attaccante rescinde il suo contratto dopo una stagione e mezzo in Toscana. Questa la nota ufficiale diffusa dalla Fiorentina:

ACF fiorentina e Martina Piemonte di comune accordo comunicano di aver concluso il percorso sportivo in data odierna. Alla calciatrice vanno i ringraziamenti della società per l’impegno in maglia viola e i migliori auguri per il suo futuro.