Ohrstrom: “La Juve non è imbattibile, siamo fiduciose”

Stephanie Ohrstrom, capitano e portiere della Fiorentina Femminile, ha presentato ai canali ufficiali del club viola la partita di domenica contro la capolista Juventus.

Sapevamo che il City è una squadra fortissima, abbiamo fatto quel che potevamo, al primo errore vieni subito penalizzato. Abbiamo lottato e abbiamo imparato. Sono molto orgogliosa delle ragazze. Contro la Juve non sarà mai una partita come le altre, la città la sente molto e noi vogliamo vincere a tutti i costi. Può sembrare una frase fatta, ma chi ha vissuto qua per tanto tempo lo sa. Non importa come arrivano le avversarie, sappiamo che non sono imbattibili e andremo in campo per far male. All’andata l’espulsione di Quinn ci ha condizionate. In Supercoppa invece è andata meglio anche se abbiamo perso, quindi siamo fiduciose. Questo è il mio primo anno da capitano, c’è tanto orgoglio e tanta voglia di imparare ed essere utile alla squadra. Lavoro per essere la prima a far vedere ogni giorno lo spirito giusto per entrare in campo.