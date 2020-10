Nazionali Femminili, sette le calciatrici della Fiorentina convocate per i raduni

Come di consueto il giro di convocazioni delle Nazionali Femminili trova tra le protagoniste anche le calciatrici della Fiorentina. In 7, tra il 19 e il 24 ottobre, si aggregheranno infatti alle rispettive selezioni per partecipare alle Qualificazioni Europee. Si tratta nello specifico di Mascarello, Sabatino, Schroffenegger e Tortelli per l’Italia, di Pires Neto per il Portogallo, di Thogersen per la Danimarca e di Quinn per l’Irlanda. Lo riporta acffiorentina.com, il sito ufficiale della Fiorentina.