Mascarello: “Fiorentina Femminile costruita bene, dobbiamo trovare equilibrio”

Marta Mascarello, centrocampista classe 1998 della Fiorentina Femminile, ha parlato ad “Artemio”, su Radio Toscana:

C’è interesse da parte di tutti di far crescere questa società, quindi sono molto contenta e fiduciosa. Cosa non ha funzionato in questo inizio? I risultati dicono che ci sarebbe da salvare le prime tre partite e mettere da parte le ultime tre. Io credo che la nostra sia una squadra costruita bene, dobbiamo semplicemente trovare i nostri equilibri perché la squadra ha cambiato tanto.

Che centrocampista sono? Sono una che cerca di arrabattarsi su tutto, detta in parole povere. Principalmente sono tecnica, anche se negli ultimi anni sto cercando di crescere molto anche sulla fase di interdizione, perché a questi livelli devi saper far bene tutte e due le fasi.

Nazionale? E’ il sogno di ogni persona che inizia a giocare a calcio. È una frase fatta ma è la verità, perché è un punto di arrivo. Per questo sono molto contenta di come sta andando, sia di aver fatto parte del pre-Mondiale, anche se poi non sono stata scelta per il Mondiale, e ultimamente con i raduni azzurri.