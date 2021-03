Mantovani (Figc): “Calcio femminile in crescita, bello vedere la Fiorentina al Franchi”

Ludovica Mantovani, presidente della sezione femminile della Figc, era presente oggi allo stadio “Artemio Franchi”, per il ritorno degli ottavi di UWCL. Competizione nella quale la Fiorentina era l’unica squadra italiana ancora in corsa. Queste le sue parole al canale ufficiale gigliato:

Un dispiacere l’eliminazione della Fiorentina, ma era un dovere essere qua oggi. Sono contenta di aver visto le ragazze, abbiamo un po’ di strada da fare, ma sono tappe importanti. Bello vedere di nuovo le ragazze giocare al “Franchi”, poi avrò occasione di parlarci. Il calcio femminile in Italia? La nostra strategia è contenuta in un documento federale, da poco pubblicato. Sappiamo di aver iniziato un po’ più tardi di altri paesi, ma dal 2015 c’è molta più attenzione. Sfruttiamo l’onda positiva del Mondiale in Francia, nel 2019. Stiamo strutturando un percorso che sfocerà nel professionismo per la stagione 2022/2023.