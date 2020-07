L’ex compagna viola: “Guagni voleva vivere il professionismo, l’unico modo era andarsene”

Giulia Orlandi, storica ex calciatrice viola, a Firenze dal 2006 al 2017 ha parlato così nel corso di Tutto Calcio Femminile, trasmissione in onda su TMW Radio. L’attuale consulente di calciomercato ha commentato la scelta della sua ex compagna in viola Alia Guagni, trasferita a Madrid poche settimane fa:

Parlo a livello umano, e da coetanea perché siamo entrambe classe ’87, oltre ad avere tutte e due amore per Firenze e la Fiorentina. Ci sono dei treni che vanno presi: se voleva vivere il professionismo, l’unico modo era andarsene. Non era dovuto a cicli o cose andate male, è una ragazza che ha raggiunto tanto, vincendo con la sua squadra e diventando icona della sua città, e le mancava solamente il professionismo. Chi meglio dell’Atletico Madrid in questo momento può regalarle un’esperienza del genere? Qui non si parla né di soldi né di altro, si deve valutare bene. In Italia si parla di professionismo tra due anni e non sappiamo neanche come sarà, in Spagna c’è già, e da una vita.

GUAGNI: “LASCIO FIRENZE CON UN ARRIVEDERCI. AVEVO BISOGNO DI UNA NUOVA ESPERIENZA”