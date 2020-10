Juve-Fiorentina, record stagionale di spettatori per il campionato femminile

Nonostante la sconfitta sonora per 4-0 subita dalla Fiorentina a Vinovo, la quinta giornata di campionato di Serie A ha fatto registrare un nuovo primato di ascolti per quanto riguarda la stagione 2020/21. Il big match tra Juventus e le ragazze viola di domenica scorsa ha fatto registrare una media di 135 spettatori sul canale satellitare SkySport. Battuti gli ascolti di 127 mila spettatori di Milan-Juve, giocata allo Stadio San Siro lunedì 5 ottobre in Prime Time.