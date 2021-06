Italia Femminile, domani possibile spazio per le tre viola convocate

Torna l'Italia Femminile: probabili titolari le tre giocatrici viola

Domani torna in campo l'Italia Femminile, in campo alla ‘WienerNeustadt Arena’ di WienerNeustad (ore 16,30, diretta tv su Rai2) contro l'Austria. Possibile spazio per Katja Schroffenegger, Alice Tortelli e Martina Zanoli, le tre calciatrici della Fiorentina Femminile convocate per questa tornata di amichevoli e non impiegate nella sfida contro l'Olanda di qualche giorno fa.