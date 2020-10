Guagni: “Bonetti? Molta confusione. L’avrei rivoluta con me, ma serve a Firenze”

Alia Guagni, ex capitano della Fiorentina Femminile, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Juventus (LIVE!)

Quello che abbiamo provato all’Allianz a marzo del 2019 è stato incredibile, non eravamo abituate a questi numeri. Bonetti? Credo ci sia stata grande confusione su questa storia, non so com’è andata davvero. Mi sarebbe piaciuto giocare di nuovo con lei, ma sono sicura che alla Fiorentina serve tantissimo, farà ancora grandi cose. La Fiorentina è sempre stata forte nel gruppo, adesso le ragazze devono trovare le giuste connessioni a livello di gioco e stare tranquille. Sono felice per Clelland, ha avuto tanti infortuni ma vale davvero tanto. Credo che Mister Cincotta avrà caricato a dovere le giocatrici, saranno vogliose di dare il massimo.