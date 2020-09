FOTO VN – Fiorentina femminile, relax con il monopattino prima dell’allenamento

Si avvicina la ripresa della Serie A Femminile, ferma da inizio settembre per via della sosta Nazionali, e la Fiorentina di Mister Cincotta lavora al Centro Sportivo in vista del match contro il Sassuolo (sabato ore 15). Le viola, forti di tre vittorie nelle prime tre partite, sono apparse serene, tanto che il monopattino elettrico dell’ultima arrivata Abigail Kim ha regalato momenti di divertimento prima della seduta. C’è curiosità per capire se l’americana potrà essere protagonista anche all’interno del rettangolo di gioco.