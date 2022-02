Fiorentina Femminile, Zanoli: “Infortunio vissuto male, ma testa al rientro”

La calciatrice della Fiorentina Femminile, Martina Zanoli, ha parlato del suo percorso di recupero dopo l'infortunio e non solo

Martina Zanoli, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali della squadra del percorso di recupero dopo l'infortunio e del suo contributo alla squadra in questo campionato. Ha iniziato parlando dell'infortunio: "Sapevo di essermi infortunata dopo quello scontro contro la calciatrice della Lazio, ma c'era il mio inconscio che in qualche modo non voleva ammetterlo. Cercano di farmi forza, ma stavo veramente male, soprattutto dopo il risultato della risonanza".