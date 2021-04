Fiorentina Femminile, Zanoli: “Indimenticabile l’esordio al Franchi”

Le parole della giovane promessa gigliata

"Certamente la partita contro la Roma non è stata la nostra migliore prestazione, possiamo migliorare. Bari? Un avversario da non sottovalutare perché è una squadra ostica. La partita che mi porto nel cuore è sicuramente il mio esordio in A contro l'Inter: non mi aspettavo di essere titolare, è stata un'emozione indimenticabile giocare al Franchi. Un'altra enorme emozione è stata quando ho scoperto di essere stata convocata in nazionale. All'inizio non ci credevo, poi ho anche pianto".