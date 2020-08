Vigilia di Ferragosto in campo per le ragazze di Antonio Cincotta. Questo venerdì, infatti, la rinnovatissima Fiorentina Femminile scenderà in campo per un’amichevole a Gatteo a Mare, per sfidare il San Marino Academy. Il calcio d’inizio sarà alle 17:30. Inizialmente questo test era stato fissato per lo scorso 1 agosto, test poi saltato per ragioni logistiche.