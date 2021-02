Fiorentina Femminile, Schroffenegger: “A Firenze per tornare a vincere. Il club merita…”

Katja Schroffeneger, portiere della Fiorentina Femminile ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, affrontando alcuni temi sulla sua carriera. In passato Katja ha giocato con il Bayern, club in cui ha potuto seguire da vicino Ribery: “Ho sempre seguito Ribery e adesso è bello averlo a Firenze, nel mio stesso club, e vedere le sue meraviglie con la Fiorentina”. Il portiere della Fiorentina Femminile si è poi soffermata sul suo passato tra il Sudtirol e la legna spaccata fino ai lavoretti svolti nel tempo libero. Schroffeneger ha le idee chiare quando si parla di obiettivi con la Fiorentina: “Vogliamo tornare a vincere, riportare la società in alto, dove merita di stare. Tra un anno e mezzo poi ci sarà l’Europeo e mi piacerebbe esserci da protagonista”.