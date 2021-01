Fiorentina Femminile, Sabatino: “Non potevo rifiutare la Viola, qui per vincere qualcosa”

L’attaccante della Fiorentina Femminile Daniela Sabatino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Toscana:

Sono contenta, ho sempre detto che sono venuta qui a Firenze per dare il mio contributo per vincere qualcosa. Ho stabilito un nuovo record e vuol dire che gli anni passano. Spero di farne tanti altri e di vincere qualcosa in viola. Non mi aspettavo a 35 anni di ricevere una chiamata così importante. Ho accettato anche se a Sassuolo stavo molto bene. Non potevo rifiutare la Fiorentina, però