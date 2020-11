Fiorentina Femminile, Ohrstrom: “Oggi abbiamo reagito da squadra. A Bari per vincere”

Stéphanie Öhrström ha commentato il pareggio della Fiorentina Femminile contro la Roma ai canali ufficiali gigliati:

Si affrontavano due squadre che avevano bisogno dei 3 punti, arrivavamo infatti entrambi da un periodo abbastanza complicato. É stata una partita molto combattuta grintosa. É stato molto importante per noi avere questa reazione di squadra, ovviamente volevamo vincere a tutti i costi ma resta da sottolineare il fatto che siamo riuscite a recuperare lo svantaggio. La prossima avversaria? Il Bari è un avversario difficile da affrontare: mettono tanta grinta e combattono sempre fino alla fine. Noi vogliamo ritrovare il nostro gioco, lavorando come abbiamo fatto nelle ultime settimane. Andremo a Bari per vincere, serve solo quello