Fiorentina Femminile, Melani: “Finale gioia immensa, partita strepitosa delle ragazze”

Nicola Melani, vice di Antonio Cincotta, ha parlato ai media ufficiali viola dopo la vittoria della Fiorentina Femminile contro la Roma in semifinale di Supercoppa: “Una gioia immensa, senza parole. Le ragazze hanno fatto una partita strepitosa senza buttare mai via la palla. Il gol subito è un errore difensivo, ma la vittoria è meritata, in settimana abbiamo lavorato in maniera splendida e la prestazione in campo è stata all’altezza. Che bella serata, grazie al presidente per tutto quel che fa per la squadra e per la città”.