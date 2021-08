Fiorentina Femminile, Lundin: “Detto subito sì, non vedo l’ora d’iniziare”

Domenica sera l'esordio in campionato della Fiorentina contro il Sassuolo

Redazione VN

Karin Lundin, attaccante svedese classe 1994 della Fiorentina Femminile, ha parlato al sito ufficiale del club viola. La squadra di Patrizia Panico debutterà in campionato domenica alle 20.30 contro il Sassuolo allo stadio Ricci.

“Quando ho saputo dell’interesse della Fiorentina ho detto subito di sì. Conosco la storia di questo club e ho capito che è dove volevo giocare. Dopo tanti anni in Svezia volevo una nuova sfida per crescere. Il movimento in Italia sta migliorando molto e credo sia un buon palcoscenico in cui giocare.

Il calcio qui è più tecnico, più diretto mentre in Svezia giochiamo con più fisico. Mi dovrò adattare un po’ ma sto già lavorando per mettere in campo il mio stile di gioco svedese con le particolarità del gioco italiano.

Sono consapevole dell’importanza del mio ruolo e di quello che devo fare per la squadra ma sono pronta. Poi con una coach come Panico non posso che imparare molto. La conoscevo perché è stata una grande giocatrice. Come coach mi lascia libera di interpretare l’azione e di agire. È davvero 'open minded' non soltanto con noi attaccanti, ma con tutta la squadra”.

La sfida col Sassuolo? E' un inizio tosto, ma se vogliamo giocare ai massimi livelli dobbiamo iniziare subito bene e mantenere l’asticella alta per tutta la stagione. Non vedo l’ora di iniziare e di mostrare cosa questa squadra può fare.

I tifosi mi hanno accolta già dal mio arrivo, mi hanno fatto sentire il loro supporto e spero di incontrarli di persona. Ovviamente in campo dai sempre il 100% ma con il tifo sugli spalti riesci a dare un 10-20% in più e spero di far bene per loro sapendo che saranno con noi".