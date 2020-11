Le ragazze di mister Cincotta convincono in Coppa Italia rifilando un largo 6-1 alla Riozzese. Primo gol in maglia viola per Claudia Neto che si va a sommare alle doppiette di Sabatino e Piemonte. Chiude le marcature un bellissimo pallonetto di Bonetti.

