Fiorentina Femminile in campo a Brescia per la Coppa Italia: la formazione

Ecco l'undici scelto da Patrizia Panico per la sfida in terra lombarda

In occasione della sfida di Coppa Italia Femminile [LEGGI] contro il Brescia iniziata poco fa, il tecnico gigliato Patrizia Panico ha optato per il seguente undici, puntando sul 4-3-3: Tasselli; Vitale, Kravets, Ceci, Vigilucci; Breitner, Neto, Catena; Baldi, Piemonte, Sabatino. Del resto, l'allenatore viola alla vigilia lo aveva detto di temere questo impegno e le rondinelle, scegliendo dunque di non fare troppo turnover. Buona chance per Martina Piemonte come titolare nel tridente viola, affiancata da capitan Sabatino.