Fiorentina Femminile, il messaggio di Cincotta: “Unite verso la finale”

Domenica alle 12.30 a Chiavari la Fiorentina Femminile affronterà la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana (diretta testuale, come sempre, su violanews.com). Il tecnico gigliato, Antonio Cincotta, ancora positivo al Coronavirus e per questo assente, ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina:

Unite verso questa finale. Grazie alla tecnologia riesco a comunicare con le ragazze in queste ultime sedute, facciamo riunioni pre e post allenamento per conforntarci. Nella sfida di campionato gli episodi ci hanno tagliato le gambe: prima l’espulsione di Quinn, poi il goal dopo pochi minuti. In dieci contro undici per quasi 80 minuti a Torino è difficile per qualsiasi team. Stavolta è una finale e partiamo 50-50: faremo di tutto per portare la coppa a Firenze.

È la nostra quarta Supercoppa consecutiva, significa che stiamo facendo tutti un buon lavoro. I numeri non mentono. E siamo più unite che mai. Mi sto dedicando particolarmente a questo, anche le ragazze colpite dal Covid partecipano a tutti i momenti della squadra, nessuna esclusa. Siamo una squadra e facciamo squadra in questo momento di difficoltà. Da soli – nella vita e nello sport – si arriva fino ad un certo punto ma se si vuole vincere ci vuole un gruppo. Ed è questo quello che siamo, da chi lavora dietro le quinte fino al Presidente: un gruppo con un obiettivo.