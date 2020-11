Fiorentina femminile, dopo quattro risultati negativi torna il sorriso

Dopo quattro risultati negativi, la Fiorentina Femminile torna a vincere anche in campionato. Due gol al Pink Bari – che potevano essere tre se Sabatino non avesse sbagliato un rigore – che fanno ritrovare il sorriso alla squadra di Cincotta. Come scrive La Nazione, succede tutto (o quasi) nei primi 45 minuti. La Fiorentina parte subito aggressiva e dopo nemmeno 10 minuti di gioco passa in vantaggio con Quinn. Poco dopo, il direttore di gara indica il dischetto per un fallo di mano su tentativo di Bonetti, ma Sabatino sbaglia. Brivido. E’ comunque al minuto numero 33 che l’ex bomber di Milan e Sassuolo si fa perdonare inventandosi un pallonetto a scavalcare la Di Fronzo. Adesso la Fiorentina è al quinto posto in classifica, con 13 punti, a – 5 punti dal Milan, impegnato oggi contro la Roma e prossimo avversario delle viola.

RIVIVI LA GARA DI IERI CONTRO IL PINK BARI