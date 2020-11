Fiorentina-Femminile, Cincotta sul big match di Roma: “Siamo sulle montagne russe”

Dopo la vittoria in Coppa Italia, la Fiorentina Femminile si rituffa nel campionato. Mister Antonio Cincotta ha presentato così sui canali social ACF il big match di domani contro la Roma: “Potevamo interpretare in molti modi la gara di Coppa Italia e le ragazze l’hanno fatto nel modo giusto. Giocando da squadra e farlo dal primo all’ultimo minuto: il Como gioca in una serie inferiore ma è stato importante vincere da squadra.

Roma? Conosciamo la loro forza. Negli ultimi anni sono sempre state partite emozionanti e difficili. È una gara complessa ma molto bella, sono due squadre che propongono un calcio propositivo. Si vedrà una gara con grande tecnica. Siamo sulle montagne russe, sono certo che sabato faremo la nostra partita e che risorgeremo nei risultati. Condizione della squadra? Abbiamo qualche giocatrice che stiamo valutando con lo staff sanitario: Tortelli, Cordia, Schroffenegger, Lorieri. Dobbiamo capire le loro condizioni”.