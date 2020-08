Fiorentina femminile, Cincotta: “Sorteggio equilibrato”

E’ stato ufficializzato il calendario della Serie A femminile 2020-21. La Fiorentina debutterà contro l’Inter dell’ex viola Ilaria Mauro. Il tecnico gigliato Antonio Cincotta ha commentato il sorteggio a violachannel.tv:

Un sorteggio equilibrato in quanto avremo le milanesi in casa nel girone di andata e Juventus e Roma in trasfera, in ogni caso dipenderà tutto da noi. Il nostro campionato sale di livello ogni anno e anche le squadre salite dalla B vorranno farsi notare. Sarà un campionato avvincente ma non dimentichiamoci che insieme alla Juventus saremo impegnati in Champions League. Questo potrebbe toglierci alcune energie a livello mentale. Sono certo che ci faremo trovare pronti, vogliamo giocare sempre con quella grinta che caratterizza la nostra splendida città.