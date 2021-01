Fiorentina Femminile, Cincotta: “Riscatto dopo la Supercoppa, ma occhi a San Marino”

Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Femminile, ha parlato alla vigilia della gara contro San Marino: “Sto continuando a gestire allenamenti a distanza e voglio sfruttare l’occasione per ringraziare il mio staff: stanno facendo un grande lavoro che minimizza la mia assenza e mi permette di essere quasi lì con loro. Per ora solo in video, ma gli allenamenti proseguono con costanza e competenza come sempre. C’è voglia di riscatto dopo la Supercoppa, ora cercheremo di concentrarci sul campionato”.

Cincotta ha poi parlato della rosa e della gara di domani: “Purtroppo non recuperiamo nessuna delle calciatrici che erano indisponibili e a questa lista si aggiungono Neto e Arnth. È un momento complesso perché non abbiamo molte calciatrici da schierare ma siamo fiduciosi. La rosa ha tante pedine e chi c’è e c’è stato ha sempre dimostrato di essere all’altezza. Andiamo avanti con ottimismo e con il contributo delle nostre giovani. San Marino? È una gara da non sottovalutare, è cresciuta e deve cercare i punti per restare in Serie A. Avremo poi diversi scontri con l’Inter, lì vedremo se recuperando qualche giocatrice potremo far tirare il fiati a qualcuno. Tutte queste assenze permettono poco ricambio e poche scelte tattiche, dovremo preparaci bene”.