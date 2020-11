Fiorentina Femminile, Cincotta: “Fatta la partita che volevamo, complimenti alle ragazze”

Antonio Cincotta, allenatore Fiorentina Femminile, ha commentato ai media ufficiali viola la qualificazione in Coppa Italia: “Un bel plauso alle ragazze per il quarto risultato utile consecutivo e per una prestazione convincente, hanno fatto la tipologia di partita che volevamo fare. Si sono viste tante cose positive. Abbiamo queste settimane di sosta per le nazionali, molte ragazze partiranno e quindi faccio loro l’in bocca al lupo. Poi ci sarà il Milan, gara molto difficile, servirà molto impegno, essere umili e molto attenti”.

LEGGI ANCHE – Coppa Italia femminile: pioggia di gol viola, San Marino travolto 1-5