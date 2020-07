Dopo i tanti rinnovi di contratto annunciati nei giorni scorsi la Fiorentina torna a muoversi sul mercato in uscita. Le ragazze allenate da Antonio Cincotta sono tornate a radunarsi in vista della prossima stagione, alle porte. Stagione che disputeranno senza Francesca Durante, di ruolo portiere che è stata appena girata in prestito all’Hellas Verona, questo il comunicato, pubblicato su Violachannel.tv:

Fiorentina comunica di aver ceduto all’Hellas Verona Women – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021 – il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Francesca Durante, portiere classe ’97.