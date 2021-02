Fiorentina Femminile, Adami: “Dell’Inter temo Mauro. L’importanza del Viola Park…”

Il centrocampista della Fiorentina Femminile, Greta Adami, è intervenuta quest’oggi a TMW Radio per parlare dei prossimi impegni della compagine viola ma anche del progetto importante come è appunto quello del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli. Ecco cos’ha detto:

Siamo pronte alla sfida contro l’Inter e siamo contente di giocare al Franchi questa importantissima partita. All’andato le nerazzurre sono state molto brave ad approfittare dei nostri, ma noi possiamo rimontare. Chi temo dell’Inter? Beh, visto che la conosco bene, direi Ilaria Mauro, sa fare reparto da sola. E’ un’ottima occasione per capire chi siamo davvero in questa stagione vissuta tra alti e bassi. Il Viola Park? E’ un progetto fondamentale per il club e ci fa capire quanto siamo considerate in società. Il fatto di far allenare tutte le squadre insieme nello stesso luogo è bellissimo, il calcio nella Fiorentina verrà vissuto in un altro modo.