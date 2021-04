Femminile, Zazzera in campo dopo l’operazione al cuore: “E’ stata dura”

ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Danila Zazzera ha completato l’iter sanitario e ha ripreso gli allenamenti con la squadra a San Marcellino. Queste le sue prime parole al rientro a Firenze dopo l’operazione al cuore che l’ha tenuta lontano dal campo: “Sono felice di essere tornata, soprattutto nella città di Firenze che mi aveva accolto quando avevo 18 anni. Qui ho riscontrato il problema al cuore e qui sono tornata per iniziare un nuovo capitolo. Sono stati mesi difficili ma il desiderio di farcela prevaleva sulla paura dell’operazione e sulla fatica della riabilitazione. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo cammino. Adesso voglio ritrovare la miglior forma possibile per poter tornare a giocare una gara ufficiale”.

