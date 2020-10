Valery Vigilucci ha parlato nel pre-partita di Juventus-Fiorentina Femminile, ecco le sue parole riportate da Sky Sport:

C’è voglia di rifarsi, Juve-Fiorentina è una delle sfide più importanti per noi e siamo contrariate per com’è andata col Sassuolo. Abbiamo cercato di capire i nostri errori, andare sotto ci sta ma non bisogna abbattersi. E’ un discorso a livello caratteriale.