Femminile, Quinn: “Dopo ogni partita i miei mi mandano il report”

Louise Quinn, difensore centrale della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali viola:

Lasciare l’Irlanda per andare in Svezia è stato un passo enorme. Se penso ai miei primi giorni, ritrovo la neve, gli zero gradi, e il mio sguardo fuori dalla finestra che si chiedeva cosa io stessi facendo. Invece nei miei primi giorni a Firenze c’erano 35 gradi. Mi chiedono del tempo, del cibo, e ovviamente anche del calcio. Dopo ogni partita mia madre mi manda il suo report per messaggio, i miei genitori mi seguono sempre. E mi chiedono anche cosa voglio fare dopo: vorrei rimanere in questo sport, magari aiutare nello sviluppo del calcio in Irlanda, aumentare la partecipazione e il coinvolgimento dei media, soprattutto nello sport femminile. Creare dei modelli, essere coinvolta ancora in squadre, terapia dello sport, magari anche commento e analisi. Ma sarò più concreta in futuro, di certo la mia vita continuerà nello sport.