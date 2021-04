Femminile, Piemonte: “Roma forte, non verranno qui per una passeggiata”

L'ex giallorossa Martina Piemonte oggi gioca per la Fiorentina e cavalca l'onda di un momento positivo dopo tante difficoltà. C'è spazio anche per la gioia per il rientro di Danila Zazzera

Redazione VN

L'attaccante della Fiorentina Martina Piemonte è stata protagonista di un'intervista sui canali ufficiali del club gigliato a qualche giorno dalla prossima giornata di Serie A:

La pausa che è arrivata in un momento di crescita, ma ci è servita per stare insieme e allenarci al massimo. La Roma è una squadra forte, sta facendo bene e non arriveranno qui per fare la partitella. La più pericolosa? Bartoli, il capitano, per me è un esempio. Poi Serturini, Thomas, Giugliano. Loro sono ancora in gioco in Coppa, ma non ci penseranno, penseranno a noi. Da ex, è normale che sarò emozionata, per me Roma è stata una seconda casa. Mi sento molto bene, ho voglia di dare tutto in queste ultime partite. Il rientro di Zazzera? Sono contenta, ha affrontato il suo problema con coraggio, sono orgogliosa di lei. Quando ha saputo che poteva tornare, piangeva.