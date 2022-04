Finalmente una buona notizia dopo un paio di infortuni seri

Almeno una buona notizia sul fronte infortuni per la Fiorentina, in questo caso Femminile: dopo la rottura del crociato in allenamento per Francesca Vitale, le viola riaccolgono in squadra Martina Zanoli, che a settembre aveva accusato lo stesso infortunio.