Femminile, Panico: “Pomigliano squadra con motivazioni e prospettive, occhio”

Le sensazioni dell'allenatrice a poche ore dalla partita

"Abbiamo stabilito dei principi sui quali lavorare, tra aspetti fisici, tecnici e tattici, con sedute anche doppie e amichevoli con i ragazzi. Il Pomigliano è una squadra che corre e lotta per 90 minuti. Non mollano mai. Hanno giovani in prestito dalla Juve e con buone prospettive, ma la cosa che mi colpisce di più è la loro motivazione. Le tre partite da qui alla fine dell'anno saranno impegnative, voglio vedere una Fiorentina in crescita".