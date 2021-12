Femminile, Panico: “La Lazio vorrà riscattare i sei gol presi in campionato”

Il commento dell'allenatrice alla vigilia della sfida alle biancocelesti

"La Lazio è in crescita e con Massimiliano Catini come allenatore ha dato più tranquillità all'ambiente e, molto probabilmente, un gioco consono a quella che è la rosa delle biancocelesti, dando più sicurezze, più certezze. E' un allenatore che conosco molto bene e che stimo molto. Sarà una Lazio diversa, più concreta, più cinica e soprattutto una Lazio che avrà voglia di riscattare i 6 gol che ha preso contro di noi in campionato. Pensiamo esclusivamente a quella che è la prestazione. Nell'ultima partita di campionato contro l'Empoli per me siamo tornate indietro di qualche passo sotto ogni punto di vista: di approccio, di cattiveria, di umiltà, di determinazione, ma anche tecnicamente e tatticamente. Dobbiamo quindi riprenderci quei tre passi fatti indietro in campionato e cercare di portare qualche passo in più sulla crescita che stiamo facendo. Esperimenti? Io sono dell'idea che se hai fiducia in un gruppo non ci sono mai degli esperimenti, ma solo delle gestioni da prendere in considerazione. La formazione che scenderà in campo contro la Lazio sarà sicuramente una formazione di giocatrici che si sono guadagnate il posto con il sacrificio, con l'impegno, con l'umiltà e con tutti quei valori a cui tengo molto. La crescita richiede tempo, forse ne richiederà anche di più di quello che ognuno di noi si aspettava. Quello su cui dobbiamo continuare ad insistere è quell'idea di noi, di squadra, di solidarietà e di aggregazione, di aiutarsi l'una con l'altra, quello spirito di sacrificio che fa diventare una squadra ancora più forte. Dobbiamo iniziare ad accantonare totalmente il proprio io e pensare più da squadra. In questo modo, anche individualmente, ognuna delle ragazze può ricavarne il meglio".