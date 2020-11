Alle 14:30 la Fiorentina Femminile è di scena in casa della Riozzese, a Ponte Lambro (Como) nella seconda giornata del girone preliminare (nella prima, le avversarie odierne hanno battuto San Marino per 4-3). Ecco la lista delle convocate, c’è la prima chiamata per Kim.

