Femminile, Mascarello: “Viola Park? Mi sento una privilegiata”

Mascarello: "Vogliamo onorare la maglia fino alla fine"

La centrocampista della Fiorentina Marta Mascarello ha parlato ai canali ufficiali viola, ripercorrendo il problema fisico che l'ha bloccata: "Mi sono infortunata in allenamento, ho pensato subito "Mi sono rotta!", però poi camminavo e riuscivo a fare tutto. Volevo giocare la Supercoppa, ma poi è arrivata la risonanza e il crociato era rotto. Adesso ho consapevolezza e rimpianto. Mi sono infortunata nel momento in cui stavo giocando meglio, da una parte so che dopo l'infortunio potrei tornare come prima, ma dall'altra c'è un po' di paura. Sono cambiata nel mio approccio al lavoro. Sarà una partita impegnativa contro San Marino che si gioca la salvezza all'ultima di campionato. Noi vogliamo onorare la maglia fino alla fine. Obiettivo per la prossima stagione? Tornare in campo, innanzitutto; poi aiutare la Fiorentina ad avere una stagione migliore di quella che ha avuto quest'anno. Mi auguro anche che il pubblico possa tornare allo stadio, perché giocare nel silenzio è desolante. Viola Park? Entreremo in uno dei migliori centri sportivi migliori d'Europa, mi sento privilegiata e responsabilizzata a fare ancora meglio".